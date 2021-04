Milan-Sampdoria 1-1: la grande strategia messa in atto da Ranieri | VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Ecco come Claudio Ranieri ha arginato gli attacchi del Milan nella gara di ieri contro la sua Sampdoria Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 aprile 2021) Le ultime notizie sul. Ecco come Claudioha arginato gli attacchi delnella gara di ieri contro la sua

Advertising

SkySport : ?? QUAGLIARELLA, PALLONETTO MERAVIGLIOSO ? Milan fermato dalla Samp a San Siro ?? Gli HL ?? - AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Rebic, recuperato per la partita contro la #Sampdoria Ancora personalizzato per #Leao #Milan - MilanNewsit : Milan-Sampdoria, Tomori il rossonero che ha effettuato più recuperi - zazoomblog : Condò duro: «Il Milan ha sofferto le pene dell’inferno con la Sampdoria» - #Condò #duro: #Milan #sofferto -