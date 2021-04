Lazio, è sempre più zona Caicedo: i numeri dell’attaccante (Di domenica 4 aprile 2021) Caicedo, a segno contro lo Spezia, ha dimostrato di essere – ancora una volta – l’asso vincente di Inzaghi: i numeri dell’ecuadoriano È l’eroe dell’ultimo minuto. L’asso nella manica di Inzaghi. È, ancora una volta, Felipe Caicedo a risollevare le sorti della squadra e regalare quel +3 per la classifica. Anche contro lo Spezia la vittoria è passata tra i suoi piedi: dagli undici metri non ha sbagliato, bucando la porta di Zoet. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Come riporta La Repubblica, ha una media realizzativa di un gol ogni 103 minuti e delle 8 reti messe a segno in questa stagione, 4 sono state siglate negli ultimi 10 minuti di gioco: insomma, una vera e propria sentenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021), a segno contro lo Spezia, ha dimostrato di essere – ancora una volta – l’asso vincente di Inzaghi: idell’ecuadoriano È l’eroe dell’ultimo minuto. L’asso nella manica di Inzaghi. È, ancora una volta, Felipea risollevare le sorti della squadra e regalare quel +3 per la classifica. Anche contro lo Spezia la vittoria è passata tra i suoi piedi: dagli undici metri non ha sbagliato, bucando la porta di Zoet. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Come riporta La Repubblica, ha una media realizzativa di un gol ogni 103 minuti e delle 8 reti messe a segno in questa stagione, 4 sono state siglate negli ultimi 10 minuti di gioco: insomma, una vera e propria sentenza. Leggi su Calcionews24.com

