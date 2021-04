In Spagna sono sicuri: la Juve ha deciso sul futuro di Morata (Di domenica 4 aprile 2021) La sfida che la Juventus si troverà di fronte in estate sarà molto dura: rinnovare una rosa che si è dimostrata non all'altezza del compito e, al contempo, risanare le casse della società, provate dalla crisi economica conseguente alla pandemia di Covid 19. Fabio Paratici, insieme agli uomini di mercato della Vecchia Signora, è impegnato a scovare i nomi giusti per garantire un upgrade in campo. Per fare ciò, però, ci sarà bisogno di vendere e rivoluzionare il parco tesserati della Juventus. Uno dei sacrificati potrebbe essere Alvaro Morata.Secondo quanto riporta il media madrileno As, infatti, le prestazioni dello spagnolo non convincono. Dopo un inizio stagione su altissimi livelli, la punta sta deludendo e, anche ieri durante il derby, è stato uno dei peggiori in campo: fotografia della partita, il passaggio in verticale di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) La sfida che lantus si troverà di fronte in estate sarà molto dura: rinnovare una rosa che si è dimostrata non all'altezza del compito e, al contempo, risanare le casse della società, provate dalla crisi economica conseguente alla pandemia di Covid 19. Fabio Paratici, insieme agli uomini di mercato della Vecchia Signora, è impegnato a scovare i nomi giusti per garantire un upgrade in campo. Per fare ciò, però, ci sarà bisogno di vendere e rivoluzionare il parco tesserati dellantus. Uno dei sacrificati potrebbe essere Alvaro.Secondo quanto riporta il media madrileno As, infatti, le prestazioni dello spagnolo non convincono. Dopo un inizio stagione su altissimi livelli, la punta sta deludendo e, anche ieri durante il derby, è stato uno dei peggiori in campo: fotografia della partita, il passaggio in verticale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Spagna sono Rally Design - Alpine A110, la prima iridata - FormulaPassion.it ... e in generale secondo il registro 'non ufficiale' Alpine sono stati messi a referto oltre 6000 ... pur mantenendo le stesse caratteristiche in linea di montaggio: Spagna (tramite FASA), Brasile, ...

Vaccini: nuovo record negli Usa, 4 milioni in 24 ore Sempre nelle ultime 24 ore nel Paese asiatico sono stati registrati 5.020 nuovi contagi e 81 ... D'accordo con la Spagna, il Portogallo ha deciso di estendere "i controlli alle frontiere terrestri e ...

Spagna: Real Madrid vince, e ora c'è il Liverpool Agenzia ANSA Vendita di opere false in Spagna. Nel mirino dipinti di Modigliani, El Greco e Goya Stava per essere venduto insieme ad altri due dipinti falsi di El Greco e Goya, per un totale di oltre 12 milioni di euro. Qui vi raccontiamo tutta la vicenda ...

Finale basca per Coppa Re di Spagna, caos assembramenti La finale di Coppa del Re di Spagna fra le due squadre basche dell'Athletic Bilbao ... salutare i loro beniamini in partenza per l'Andalusia. Caos e assembramenti ci sono stati presso il centro ...

