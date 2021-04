Gli studenti del Virtuoso vicini agli ultimi per non farli sentire soli nelle feste di Pasqua (Di domenica 4 aprile 2021) di Monica De Santis Al fianco di ha più bisogno. E’ stato questo lo spirito dell’iniziativa promossa dall’Istituto Virtuoso di?Salerno, che nella giornata di ieri presso la sede di via di via Pertini (scuola Barra) e in piazza Ferrovia dalle ore 12 alle ore 13,30, hanno distribuito un “Easter Lunch Bag” ai meno fortunati. 200 i pasti d’asporto, altrettanti ne saranno preparati nella giornata di lunedì, quando l’iniziativa sarà replicata, con un menù vario, confezionato e distribuito a coloro i quali si sono presentanti ai due punti allestiti. Un’iniziativa resa possibile anche grazie al contributo dell’ordine dei medici di Salerno che ha fatto da sponsor, insieme all’associazione dei commercialisti, con il presidente Matteo Cuomo che è sempre al fianco dello storico istituto salernitano. “Anche questa volta l’iniziativa è andata bene – spiega la dirigente scolastica ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 aprile 2021) di Monica De Santis Al fianco di ha più bisogno. E’ stato questo lo spirito dell’iniziativa promossa dall’Istitutodi?Salerno, che nella giornata di ieri presso la sede di via di via Pertini (scuola Barra) e in piazza Ferrovia dalle ore 12 alle ore 13,30, hanno distribuito un “Easter Lunch Bag” ai meno fortunati. 200 i pasti d’asporto, altrettanti ne saranno preparati nella giornata di lunedì, quando l’iniziativa sarà replicata, con un menù vario, confezionato e distribuito a coloro i quali si sono presentanti ai due punti allestiti. Un’iniziativa resa possibile anche grazie al contributo dell’ordine dei medici di Salerno che ha fatto da sponsor, insieme all’associazione dei commercialisti, con il presidente Matteo Cuomo che è sempre al fianco dello storico istituto salernitano. “Anche questa volta l’iniziativa è andata bene – spiega la dirigente scolastica ...

