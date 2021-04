Advertising

reportrai3 : Inchiesta Ong, tra i giornalisti intercettati anche Claudia Di Pasquale: - StefanoFeltri : +++ Inchiesta Ong Trapani: l’ordine di indagare sui rapporti tra Ong partito dal ministero dell'Interno+++ Di… - martaottaviani : Un Paese che spia i propri giornalisti finisce male. Certo, fra #Libia e #Russia, capisco perché #Conte non volesse… - zazoomblog : Giornalisti intercettati in una indagine sulle Ong a Trapani - #Giornalisti #intercettati #indagine - MicheleVesch : RT @nancyporsia: Ecco un pezzo che spiega meglio, con dovizia di particolari, quali sono i vulnus legali dell'inchiesta di #Trapani e delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti intercettati

... Marta Cartabia, ha disposto accertamenti sull'inchiesta di Trapani sulle Ong, nell'ambito della quale sarebbero stati" secondo notizie di stampa " anche diversi. Intanto il ...... troppe inchieste su quelle ong che salvano vite in mezzo al Mediterraneo, siano stati illecitamenteed avvocati , che siano state rivelate fonti tutelate dal segreto ...I politici, specialmente in Italia, come è noto da decenni hanno i loro magistrati e le loro procure di riferimento. Il concetto è da chiarire. Non significa che una Procura o un magistrato, almeno uf ...Previsti nei prossimi giorni la consegna di 8 milioni di dosi di vaccino. L'obiettivo resta quello di arrivare per fine mese a 500mila vaccinazioni al giorno ...