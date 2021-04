“Fontana e Moratti | vergogna Chiedete almeno scusa” | l’attacco di Fedez a Regione Lombardia

(Di domenica 4 aprile 2021) Non si placa la polemica sulla gestione dei vaccini anti-Covid tra la coppia-Chiara Ferragni e la. Dopo il botta e risposta di venerdì tra l’influencer e il Pirellone, ieri, sabato 3 aprile, il rapper è tornato alin un nuovo video su Instagram. “Attilio, Letiziavogliamo riscoprire il senso dellae chiederea tutti i cittadini per avere adottato un comportamento che non vede nei cittadini stessi diritti e stesse opportunità, ma semplicemente una modalità che verte a salvarsi la faccia ed evitare la gogna mediatica?”, è l’affondo di. Al centro della polemica le modalità con cui la nonna ...

Advertising

fanpage : Fedez contro Regione Lombardia: 'Fontana e Moratti riscoprite il senso della vergogna' - repubblica : La polemica sul vaccino alla nonna, Fedez alla regione Lombardia: 'Fontana e Moratti chiedete almeno scusa' - SkyTG24 : Vaccini, Fedez: “Fontana e Moratti chiedano almeno scusa” - Massimo10489625 : ???? #SanaInformazione DOPO IL ROSSETTO AL FIGLIO FEDEZ TORNA A PARLARE: “FONTANA E MORATTI, CHIEDETE SCUSA A MIA NO… - AnsaLombardia : Fedez: 'Fontana e Moratti chiedano scusa'. 'Riscoprano senso vergogna, sistema fa acqua da tutte le parti' | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Moratti

"Attilio, Letizia- prosegue - , vogliamo quantomeno riscoprire il senso della vergogna e chiedere scusa a tutti i cittadini per aver adottato un comportamento che non vede nel ...Speriamo che finalmente cambi anche l'atteggiamento die Bertolaso, perché i lombardi, a partire dai più fragili fino alle categorie produttive, hanno bisogno di un po' di sana ..."Attilio Fontana, Letizia Moratti - ha proseguito Fedez -, vogliamo quantomeno riscoprire il senso della vergogna e chiedere scusa a tutti i cittadini per aver adottato un comportamento che non vede ...A rispondere, sempre nelle stories di Fedez, anche la stessa Ferragni, facendo notare che la depressione post partum non è un argomento da prendere alla leggera. Chiedete almeno scusa', A far irritare ...