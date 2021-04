Federica Panicucci | cambia tutto | splendida notizia per la conduttrice di Mattino Cinque

(Di domenica 4 aprile 2021), colpo di scena nella programmazione:per ladi. Buone notizie per i telespettatori di. Come anticipato da TV Blog, la trasmissione condotta dae Francesco Vecchi si allunga. La messa in onda del programma di Canale 5, infatti, non terminerà a maggio ma proseguirà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

BenedettoMario : RT @mattino5: Buona Pasqua da Federica Panicucci Francesco Vecchi e da tutta la squadra di #Mattino5! ?? #Pasqua2021 - UBrignone : RT @mattino5: Buona Pasqua da Federica Panicucci Francesco Vecchi e da tutta la squadra di #Mattino5! ?? #Pasqua2021 - Salvo72576991 : Federica Panicucci nominata 2 volte a #domenicalive - Carmelocanale5 : Federica Panicucci nominata già due volte in mezz'ora. Sarà davvero questa la Pasqua? #DomenicaLive - MauryKostanzo : +++ FEDERICA PANICUCCI NOMINATA A #domenicalive +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Barbara D'Urso, cambia ancora tutto. Che succede ora a Mediaset? Mentre il programma diè stato prolungato fino a giugno, non conosciamo ancora il destino di quelli della D'Urso A gran sorpresa, èla regina della Mediaset quest'anno. Il programma ..., conduttrice del programma 'Mattino 5', che va in onda tutti i giorni, sulla rete ammiraglia di Mediaset, è stata promossa, con un allungamento sulla chiusura del programma, per la ...Mattino Cinque, in onda dal 2008 a partire dalle 8:40, è uno dei programmi più apprezzati di Mediaset. Condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, nel 2020 è giunto alla 14esima stagione ...La conduttrice televisiva Federica Panicucci ha voluto svelare a tutti i suoi fan qual è per lei il segreto per la vera felicità. A quanto pare la conduttrice televisiva Federica Panicucci ha scoperto ...