Covid | Conte | “Lunga parentesi di sacrifici non deve fiaccarci”

(Di domenica 4 aprile 2021) “La Pasqua porta con sé un messaggio di cambiamento, di rinascita. Oggi è viva la sofferenza per chi è lontano, acuto il dolore per chi non è più con noi”. Così l’ex premier Giuseppesu Facebook, nel suo post di auguri per la Pasqua. “Se però ci guardiamo negli occhi – continua – sapremo scorgere la consapevolezza di poter cambiare, di poter dare nuova linfa alle nostre vite e così ricostruire una società più giusta, più attenta ai bisogni essenziali dell’uomo. Una società più solidale”. “Questadi rinunce enon. Anzi. Queste difficoltà devono stimolarci e darci nuove energie, un più forte slancio. Devono rinsaldare ancor di più la fiducia tra di noi, la fiducia nella nostra comunità nazionale, che ha sempre espresso grande forza ...

Advertising

StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - LegaSalvini : ZONE ROSSE A BERGAMO: IL VERBALE SEGRETO SMENTISCE LA VERSIONE DI CONTE - SkySport : ULTIM'ORA INTER HANDANOVIC GUARITO DAL COVID-19 Il portiere torna a disposizione di Conte LE NEWS ?… - rinaldodinino : La terza ondata Covid peggiora i conti pubblici: verso 2.750 miliardi di debito. Ma sarà ancora di più nelle mani d… - MaurizioFuochi : RT @GiorgiaMeloni: Tanti medici hanno messo a punto terapie domiciliari per contrastare il covid nella fase precoce, facendo diminuire la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte

Adnkronos

Auguri a tutti Voi, a tutti Noi", concludeForse pensavate di conoscere tutti i sintomi del- 19, ma posso assicurarvi che ne esiste un ... Morton sfidò a duello un aristocratico francese, ilRoger de Beauvoir, per Lola, e si batté a ...(La Gazzetta dello Sport) Ciononostante, il difensore italiano resta una figura importante per Antonio Conte che dovrebbe schierarlo titolare oggi contro il Bologna, anche per le non brillanti ...I dati sull’aumento dei decessi in Sardegna nel 2020 preoccupano perché la nostra Regione ha la percentuale più alta di aumento per cause non attribuite al Covid (65%), e questo nonostante la ...