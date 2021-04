"Ci speriamo tanto". Denise Pipitone, arriva questo audio in diretta a Barbara d'Urso: risvolti decisivi (Di domenica 4 aprile 2021) A Domenica Live, tornato in onda per la domenica di Pasqua con un format nuovo ed esteso a quattro ore di diretta, Barbara d'Urso ha trasmesso un messaggio audio esclusivo inviatole da Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone. Scomparsa nel 2004, il caso sulla bambina che sarebbe stata rapita si è riaperto all'improvviso per via di una segnalazione arrivata dalla Russia, dove una ragazza della stessa età di Denise è andata in televisione a cercare la madre. “La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata - ha dichiarato Piera Maggio - in questi anni l'abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questo caso andremo cauti, si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) A Domenica Live, tornato in onda per la domenica di Pasqua con un format nuovo ed esteso a quattro ore did'ha trasmesso un messaggioesclusivo inviatole da Piera Maggio, la madre di. Scomparsa nel 2004, il caso sulla bambina che sarebbe stata rapita si è riaperto all'improvviso per via di una segnalazioneta dalla Russia, dove una ragazza della stessa età diè andata in televisione a cercare la madre. “La speranza di trovare e riabbracciarenon è mai mancata - ha dichiarato Piera Maggio - in questi anni l'abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche incaso andremo cauti, si ...

