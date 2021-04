Bundesliga 2020 2021 | termina in parità il derby di Berlino | Hertha e Union non si fanno del male

Leggi su sportface

(Di domenica 4 aprile 2021)inildidella ventisettesima giornata dinon sidela vicenda e portano a casa un punto a testa che consente loro di proseguire per i loro rispettivi obiettivi. Quello dell’è di provare a entrare nella prossima Europa League, per l’invece la situazione è complicata e la zona retrocessione è vicinissima. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo tempo Andrich porta in vantaggio proprio l’convertendo in gol un assist di Musa. Al 10? sono avanti i padroni di casa in quello che è unabbastanza sentito e soprattutto con concreti interessi di ...