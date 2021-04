Brutto colpo per Christian De Sica, la notizia arrivata poco fa già rimbalza ovunque (Di domenica 4 aprile 2021) Ieri Christian De Sica è tornato in tv su Rai 1 con il suo one man show dal titolo Una serata tra amici. Uno spettacolo in cui l’attore romano ha ripercorso tutta la sua carriera artistica e anche privata. Tra i tanti momenti l’incontro con il cognato Carlo Verdone, fratello di sua moglie Silvia e la presenza della figlia Maria Rosa De Sica che compirà 34 anni tra pochi mesi. La figlia di Christian De Sica è stata invitata sia da lui che dal fratello Brando a lavorare nel cinema, ma il suo carattere timido l’ha frenata. Ha inoltre rivelato di avere un legame molto bello con lo zio Carlo Verdone. Per quanto concerne l’ambito sentimentale, si è sposata con il marito Federico Pellegrini nel 2016 nella città di Capri. Hanno deciso di creare un brand di moda e dunque lavorano insieme. In una recente ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 aprile 2021) IeriDeè tornato in tv su Rai 1 con il suo one man show dal titolo Una serata tra amici. Uno spettacolo in cui l’attore romano ha ripercorso tutta la sua carriera artistica e anche privata. Tra i tanti momenti l’incontro con il cognato Carlo Verdone, fratello di sua moglie Silvia e la presenza della figlia Maria Rosa Deche compirà 34 anni tra pochi mesi. La figlia diDeè stata invitata sia da lui che dal fratello Brando a lavorare nel cinema, ma il suo carattere timido l’ha frenata. Ha inoltre rivelato di avere un legame molto bello con lo zio Carlo Verdone. Per quanto concerne l’ambito sentimentale, si è sposata con il marito Federico Pellegrini nel 2016 nella città di Capri. Hanno deciso di creare un brand di moda e dunque lavorano insieme. In una recente ...

