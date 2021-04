Barbara D’Urso, cambia di nuovo tutto: importante decisione di Mediaset (Di domenica 4 aprile 2021) Nuova decisione di Mediaset che cambia totalmente il palinsesto della domenica: la scelta arriva per dare maggiore spazio a Barbara D’Urso Nuova decisione dall’ammiraglia Mediaset la quale ha cambiato il palinsesto. Su Canale 5 la Soap opera “Una Vita” che sta appassionando il pubblico del piccolo schermo non andrà più in onda la domenica ma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Nuovadichetotalmente il palinsesto della domenica: la scelta arriva per dare maggiore spazio aNuovadall’ammiragliala quale hato il palinsesto. Su Canale 5 la Soap opera “Una Vita” che sta appassionando il pubblico del piccolo schermo non andrà più in onda la domenica ma L'articolo proviene da Inews.it.

bubinoblog : DOMENICA LIVE: BARBARA D'URSO RIACCENDE LA DOMENICA DI CANALE 5 TRA ATTUALITÀ E GOSSIP - pakywood : @paulmonite Perché i russi evidentemente stanno facendo TV del dolore in maniera spudorata e senza vergogna e vogli… - hyukamini : sono schifata da come stiano strumentalizzando ancora una volta la storia di denise pipitone, c'è una madre che sta… - carmen_distaso : RT @GarauSilvana: Dopo Barbara D'Urso chiude anche il programma della Palombelli per numeri deludenti di telespettatori. - chiamamivipero : RT @sparklingsoull: 500.000 petizioni per far chiudere il programma di barbara d'urso solo per aver fatto una preghiera in diretta e davant…

