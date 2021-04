Anche le gite scolastiche diventano digitali

Leggi su panorama

(Di domenica 4 aprile 2021) All'interno del dibattito sui meriti di un'eventuale riapertura ai viaggi, troppo spesso si ignora il tema del turismo scolastico. Se nell'anno scolastico 2018/2019 oltre 1.650.000 di studenti hanno fatto una gita con soggiorno, nel 2019/2020 il numero è sceso a 300.000, portando così il fatturato del settore da 500 milioni di euro a 100 milioni. In una nota ufficiale dell'AIATS (Associazione Italiana Agenzie Turismo Scolastico), il vicepresidente Samuele Zerbini ha lanciato un appello al governo. «Il turismo scolastico è fermo dal 23 febbraio 2020, data in cui sono state bloccate in Italia led'istruzione e le altre uscite didattiche in Italia. Per i lavoratori del turismo education non c'è stata alcuna ripresa e nessuna riapertura». Un settore, quello delle, che coinvolge più di 1.000 agenzie in Italia e ...