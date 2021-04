Amici 20, Rosa rompe il silenzio dopo l’eliminazione: le sue parole (Di domenica 4 aprile 2021) Rosa Di Grazia rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal serale di Amici 20: di seguito vi riportiamo le sue parole Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici 20, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Come già avvenuto nelle prime due puntate, anche nel corso della terza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 4 aprile 2021)Di Graziaildal serale di20: di seguito vi riportiamo le sueIeri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di20, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Come già avvenuto nelle prime due puntate, anche nel corso della terza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

sunfloweexr : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… - MagiCath98 : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… - GH0TGHAO : RT @69nectar: i modi della Celenatno sono terribili, ma non ha torto. Rosa è trecento spanne sotto tutti i ballerini ad Amici: non ha tecni… - sweatxgia : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… - nicolexwalls1 : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… -