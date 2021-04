Tommaso Zorzi saluta Silvia ma nessuno capisce chi sia fino a quando …

(Di sabato 3 aprile 2021) Ed anche giovedì 1 aprile 2021 è andata in onda un’altra puntata del Reality L’Isola dei Famosi, che pare stia iniziando già a regalare le prime soddisfazioni, non soltanto all’azienda Mediaset, ma anche alla conduttrice Ilary Blasi. Sono sempre di più infatti i telespettatori che scelgono di sintonizzarsi con Canale 5 regalando al programma ottimi risultati in termini di share. Ovviamente tutti i protagonisti di questa edizione dell’Isola danno del proprio, affinché il reality possa avere il suo successo. Da una parte c’è la conduttrice Ilary Blasi, che da sempre si è dimostrata all’altezza del suo lavoro e dall’altra ci sono invece gli opinionisti che quest’anno sembrano essere piuttosto agguerriti. Isola dei famosi,e il saluto ad una misteriosa ragazza Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola, andata in onda lo scorso giovedì ...

mtvitalia : Buon compleanno a Tommaso Zorzi! ?? Lo festeggiamo tornando a dove tutto è iniziato, per applaudire quanta incredibi… - redazioneiene : Buon compleanno @Tommaso_Zorzi! ?? Che i nostri auguri arrivino direttamente a l’#isola e occhio che #LeIene e la… - fanpage : Buon compleanno a Tommaso Zorzi! #tzday - Maparliamodime2 : @giricolcalesse @tommaso_zorzi Ecco diglielo URLAGLIELO - Hellyn60938769 : @tommaso_zorzi Noi che aspettiamo di essere pagate per tutto questo work. -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Grande Fratello Vip, Roberto Alessi difendedopo le polemiche: 'Lo ringrazio...' Come tutti sapranno beneha vinto l'ultima edizione del GF Vip . E a pochi giorni dalla sua vittoria, il popolare influencer ha ..., il 2 aprile, ha spento 26 candeline. Il giovane e talentuoso influencer, dopo aver vinto il GF Vip, è diventato opinionista all' Isola dei Famosi , ospite fisso al Maurizio Costanzo ...Al suo posto è stato presente l’ultimo vincitore del ‘Grande Fratello Vip‘, Tommaso Zorzi che ha egregiamente svolto il ruolo assegnato. La Lamborghini è poi riuscita a tornare in studio insieme ad ...Prima di approdare in tv accanto a Ilary Blasi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, l'erede della casa automobilistica Lamborghini ha fatto la sua gavetta in diversi altri reality così come nel mondo della ...