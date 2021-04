Tommaso Zorzi a Verissimo, il ragazzo spegne le polemiche ed elogia Maurizio Costanzo: “Un’autorità” (Di sabato 3 aprile 2021) Si radunano a Verissimo, per la prima volta insieme ospiti di Silvia Toffanin, gli opinionisti de L’Isola dei Famosi: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. L’intervista a tre tocca differenti tematiche, a cominciare dalle recenti critiche piovute su Zorzi per non aver difeso a dovere la legge, non ancora approvata, contro l’omotransfobia. Il ragazzo si difende. Verissimo accoglie gli opinionisti dell’Isola L’Isola dei Famosi ha preso il via a metà marzo con un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena. Al timone del reality Ilary Blasi, affiancata da tre opinionisti d’eccezione: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Simpatici ed affiatatissimi, il trio sta intrattenendo il pubblico da casa con i loro giudizi sui ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 aprile 2021) Si radunano a, per la prima volta insieme ospiti di Silvia Toffanin, gli opinionisti de L’Isola dei Famosi: Elettra Lamborghini,e Iva Zanicchi. L’intervista a tre tocca differenti tematiche, a cominciare dalle recenti critiche piovute super non aver difeso a dovere la legge, non ancora approvata, contro l’omotransfobia. Ilsi difende.accoglie gli opinionisti dell’Isola L’Isola dei Famosi ha preso il via a metà marzo con un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena. Al timone del reality Ilary Blasi, affiancata da tre opinionisti d’eccezione:, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Simpatici ed affiatatissimi, il trio sta intrattenendo il pubblico da casa con i loro giudizi sui ...

