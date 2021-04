Teramo, data per morta dall'ospedale per uno scambio di cartelle: alla fine nonna Carla è stata uccisa dal Covid (Di sabato 3 aprile 2021) commenta L'avevano data per morta il 29 marzo, ma a preparativi del funerali quasi ultimati, la famiglia si era accorta dell'errore: i sanitari dell'ospedale di Giulianova (Teramo) avevano comunicato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) commenta L'avevanoperil 29 marzo, ma a preparativi del funerali quasi ultimati, la famiglia si era accorta dell'errore: i sanitari dell'di Giulianova () avevano comunicato ...

