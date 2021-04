Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: vincono Atalanta, Lazio e Napoli e Verona Sassuolo-Roma finisce 2-2, pari anche tra Milan e Samp - zazoomblog : Serie A: vincono Atalanta Lazio e Napoli e Verona - #Serie #vincono #Atalanta #Lazio - cn1926it : #SerieA, risultati e classifica: il #Sassuolo ferma la #Roma, rischio #Lazio. Vincono #Verona e #Atalanta - wesud_news : Serie A, gol e spettacolo al “Maradona”: il Crotone spaventa il Napoli ma cede nel finale, i partenopei vincono 4-3 - sportnotizie24 : Serie A - Pari di #Milan e #Roma, vincono #Atalanta, #Napoli e #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vincono

Agenzia ANSA

... nell'ultimo impegno disputato, ha interrotto unadi 3 sconfitte consecutive che aveva complicato non poco la corsa salvezza per i granata. Che in campionato nonda 8 partite e vedono ...Risultati della 29/a giornata del campionato italiano di calcio diA A Bergamo: Atalanta - Udinese 3 - 2 A Benevento: Benevento - Parma 2 - 2 a Bologna: Bologna - Inter (20.45) a Cagliari: Cagliari - Verona 0 - 2 a Genova: Genoa - Fiorentina 1 - 1 a Roma: Lazio ...Incontro numero 148 tra le due squadre in Serie A. Nei 147 precedenti l’Inter ha un bilancio di 71 vittorie, 35 pareggi e 41 sconfitte. Al Dall’Ara, nella passata stagione, l’Inter vinse 2-1 in ...Vittoria sofferta ma che consolida il quarto posto in classifica per l’Atalanta , quella ottenuta al Gewiss dagli uomini di Gasperini contro una buona ...