Sensation Trailer | poster e immagini del thriller in arrivo su Amazon

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 3 aprile 2021) Prima della sua uscita digitale questo mese, GROFilm Production ha condiviso unper ilmisterioso del regista Martin Grof. Di cosa parla? Il film segue Andrew (Eugene Simon – Game of Thrones), un uomo che fornisce a un’agenzia top secret il suo DNA scoprire i suoi antenati e rispondere alle sue domande sulle verità nascoste nella sua storia familiare.-Trama-Trama: Andrew scopre presto che il suo DNA è tutt’altro che ordinario. Ha poteri sovrumani che fa risalire ai suoi nonni e al loro coinvolgimento in un programma governativo top secret. Entrando nel programma scopre di non essere solo, ma si uniscono a lui altre persone con abilità sovrumane. Andrew scopre che ...