Scrittori | addio a Arthur Kopit | acclamato drammaturgo Adnkronos

(Di sabato 3 aprile 2021) New York, 3 apr. – () – Lo scrittore estatunitensee pluripremiato autore teatrale noto per “Indians” e “Nine”, spesso accostato al teatro dell’assurdo, è morto venerdì mattina all’età di 83 anni a New York. Senza specificare le causa del decesso, la notizia della scomparsa è stata annunciata oggi dal portavoce Rick Miramontez. Era nato il 10 maggio 1937 a New York e si era laureato alla Harvard University. Due volte candidato al Premio Pulitzer con “Indians” (Indiani) e “Wings”(Ali), per tre volte ha vinto il Tony Award con “Indians” (1970), “Wings” (1979) e “Nine” (1982, autore del libretto del musical).raggiunse un primo importante successo quando era ancora studente universitario con la farsa tragica “Oh dad, poor dad, mama’s hung ...

Affinata la propria vena satirica in 'Asylum' (1963) - più tardi divenuto 'Chamber music' - e in 'The day the whores came out to play tennis' (1965), s'impose come uno dei maggiori autori ...Lo scrittore e drammaturgo statunitense Arthur Kopit, acclamato e pluripremiato autore teatrale noto per 'Indians' e 'Nine', spesso accostato al teatro dell'assurdo, è morto venerdì mattina all'età di ...