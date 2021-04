Rita Mazzotti | “Per lo Stato la mia attività non è essenziale ma per me è tutto”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 3 aprile 2021) di Monica De Santis “Non mi posso più permettere di stare chiusa perché oramai i costi sono diventati veramente insostenibili”.?, titolare del Gran Blues Cafè di via Ligea ha deciso. Da mercoledì 7 aprile riaprirà per tutta la giornata ai suoi clienti. “Sono 14 mesi che viviamo così. Ledel settore della ristorazione sono quelle che hanno subito maggiori imposizioni da parte del Ministero della?Sanità. Disposizioni molto più restrittive e che per metterle in pratica ci hanno visto anche investire anche un bel po’ di soldi. Quindi a noi ci hanno imposto regole severe, rispetto agli autogrill, ai supermercati ed altri, però noi siamo chiusi e loro aperti. Io non me lo posso più permettere, i miei dipendenti hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno di andare avanti, abbiamo bisogno di respirare. Per questo Io apro”. ...