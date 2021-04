Piromani in azione a Caserta, bruciati rifiuti: forse una bravata (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Piromani in azione questa notte a Caserta, dove sono stati appiccati tre diversi roghi in zone del centro, che hanno interessato soprattutto sacchetti di rifiuti posti fuori ad attività commerciali, è in un caso anche la tenda parasole di un locale. Il primo episodio si è verificato in via Settembrini dove è andata in fiamme un tendone, il secondo in via Giotto e il terzo a Piazza Vanvitelli; sono intervenuti in due occasioni i carabinieri e in una la polizia di Stato, ma si ipotizza che dietro gli episodi vi sia un’unica mano, probabilmente quella di ragazzi che volevano divertirsi, che si sono resi protagonisti di una bravata. Infatti, quasi sono certamente i roghi sono dolosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoinquesta notte a, dove sono stati appiccati tre diversi roghi in zone del centro, che hanno interessato soprattutto sacchetti diposti fuori ad attività commerciali, è in un caso anche la tenda parasole di un locale. Il primo episodio si è verificato in via Settembrini dove è andata in fiamme un tendone, il secondo in via Giotto e il terzo a Piazza Vanvitelli; sono intervenuti in due occasioni i carabinieri e in una la polizia di Stato, ma si ipotizza che dietro gli episodi vi sia un’unica mano, probabilmente quella di ragazzi che volevano divertirsi, che si sono resi protagonisti di una. Infatti, quasi sono certamente i roghi sono dolosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

