Nuoto, Gregorio Paltrinieri vince i 1500 degli Assoluti con un buon 14'40". Mirino sulle Olimpiadi (Di sabato 3 aprile 2021) Gregorio Paltrinieri ha vinto i 1500 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti. Tutto secondo pronostico nella piscina di Riccione, dove il Campione Olimpico in carica non ha avuto alcun problema a dettare legge. L'emiliano ha concluso la sua prova con l'ottimo tempo di 14:40.38, un riscontro cronometrico da non sottovalutare, visto che siamo soltanto a inizio aprile e che il Mirino è puntato sulle Olimpiadi di Tokyo (23 luglio-8 agosto). Ai Giochi, a cui è già qualificato da diversi mesi, andrà a caccia della tripletta tra 800, 1500, 10 km di fondo. Il 26enne, reduce dal confortante 7:41.96 timbrato l'altro giorno sugli 800, non è partito a razzo come ci aveva abituato a fare nelle ultime uscite. L'azzurro, bronzo iridato su questa distanza, ...

