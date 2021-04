Nella “Strage degli innocenti” dove sono i padri?

(Di sabato 3 aprile 2021) Aldo Cazzullo ((foto di Carlo Furgeri Gilbert). Tra i pochi aspetti positivi del lockdown c’è la riscoperta dell’Italia, che talora è una scoperta. Nell’ultimo giorno in cui il Lazio era “giallo”stato (per la prima volta, e me ne vergogno) al Sacro Speco di Subiaco, uno dei luoghi in cui si è stratificato il cristianesimo e si è quindi depositata l’identità italiana. È un luogo di incantevole bellezza, custodito dal priore padre Maurizio Vivera, mentre l’abate della vicina abbazia di santa Scolastica (sorella forse gemella di san Benedetto) è padre Mauro Meacci. I visitatoriaccompagnati da guide competenti e appassionate; la mia, sublacense di origine friulana, si chiama Cecilia Trombetta. Attorno alla grottail giovane Benedetto visse da eremita, ogni epoca e quasi ogni generazione della cristianità ha ...

Advertising

amnestyitalia : La strage è avvenuta in varie città del #Myanmar durante la Giornata delle forze armate cui, nella capitale, hanno… - Gigliom57 : RT @AmbrosinoSalva3: Un pensiero mi è balenato nella mente,ne sentiamo tante sulla necessità di ridurre la popolazione sul pianeta e se que… - Alessan77616441 : RT @AmbrosinoSalva3: Un pensiero mi è balenato nella mente,ne sentiamo tante sulla necessità di ridurre la popolazione sul pianeta e se que… - Canone_Inverso_ : RT @AmbrosinoSalva3: Un pensiero mi è balenato nella mente,ne sentiamo tante sulla necessità di ridurre la popolazione sul pianeta e se que… - amnesia96225614 : RT @AmbrosinoSalva3: Un pensiero mi è balenato nella mente,ne sentiamo tante sulla necessità di ridurre la popolazione sul pianeta e se que… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella Strage

sua opera, l'autrice conduce un'ampia disamina del tema, accostando due percorsi espositivi ... i generali felloni, i tintinnii di sciabole, ladi Ustica del 27 giugno del 1980 e tanti ...In una settimana, sostanzialmente,magistratura italiana non è cambiato nulla. Resta sempre ...Giorgianni (magistrato e amico di Nicola Gratteri) e Pasquale Bacco (medico) dal titolodi ...stragi e delitti nel resto del Paese. La verità che ancora oggi non si trova è scritta nelle carte sparse nelle procure d’Italia. Queste carte vanno rilette avendo una visione d’insieme, le Procure ...Quasi cento Rsa in Piemonte rischiano di chiudere o, se va bene, di accorparsi dovendo spostare ospiti e ridurre il personale. Una quarantina ha già chiuso. Circa tremila i dipendenti in cassa integra ...