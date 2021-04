Milan-Sampdoria, guai in vista: espulsione pesantissima (Di sabato 3 aprile 2021) guai in vista per Claudio Ranieri. Durante Milan-Sampdoria è stato espulso Adrien Silva per doppia ammonizione. Si complicano le cose per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Milan-Sampdoria, ferma sullo 0-1 grazie alla rete di Fabio Quagliarella, prende una piega inaspettata. I blucerchiati, nel momento migliore del match, sono costretti all’inferiorità numerica. Il motivo? Un fallo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 aprile 2021)inper Claudio Ranieri. Duranteè stato espulso Adrien Silva per doppia ammonizione. Si complicano le cose per ladi Claudio Ranieri., ferma sullo 0-1 grazie alla rete di Fabio Quagliarella, prende una piega inaspettata. I blucerchiati, nel momento migliore del match, sono costretti all’inferiorità numerica. Il motivo? Un fallo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - AIA_it : Domani, sabato 3 aprile, Massimiliano Irrati (VAR nella partita Milan-Sampdoria) sarà ospite alla @DSportiva in ond… - Codex_Knull : RT @BettingTipsMan: 57' Milan 0:1 Sampdoria Fabio Quagliarella ? - serieAnews_com : #MilanSamp, blucerchiati in dieci: che guaio per #Ranieri ?? -