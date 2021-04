Milan | il palo colpito da Kessié è il 19esimo legno in stagione | News

Advertising

PianetaMilan : - milansette : Milan, con il palo di Kessie con la Sampdoria sono 19 i legni colpiti in stagione - MilanNewsit : Milan, con il palo di Kessie con la Sampdoria sono 19 i legni colpiti in stagione - le0merk4 : @andrebazzi Sta venendo fuori il vero Milan, Theo che REGALA il gol alla Sampdoria, Ibra che è sempre in fuorigioco… - 2020Grumpy : Il #Milan pareggia una brutta partita, che avrebbe potuto anche vincere, visto il clamoroso palo nel recupero di… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan palo

Buon impatto del norvegese, il migliore del. Forse meriterebbe più chance. Non solo il gol ma ... Nel finale si è fatto vedere Calhanoglu con un bel tiro parato da Audero e con unclamoroso ......di calcio di Serie A 2020/2021 si apre con il pareggio trae Sampdoria: la squadra di Ranieri passa in vantaggio con Quagliarellla ma la squadra di Pioli pareggia con Hauge, nel finaledi ...L'occasione del palo di Kessie ci poteva dare la vittoria ma per come abbiamo ... Sito non ufficiale e non connesso all' associazione calcio Milan. Marchio e logo del Milan sono di esclusiva proprietà ...Milan-Sampdoria 1-1, le pagelle: Donnarumma 6,5: salva il Milan con un intervento straordinario su Thorsby, nulla può sul gran gol di Quagliarella. Saelemaekers 5: Pioli lo schiera da esterno basso, u ...