Miami Open: sarà il polacco Hurcacz l'avversario di Sinner in finale (Di sabato 3 aprile 2021) La finale del Miami Open è decisa. Jannik Sinner, dopo la sua impresa di ieri sera contro Bautista Agut, ha conosciuto il nome del suo avversario nell' ultimo atto di domenica. sarà il polacco Hubert Hurcacz (numero 37 ATP) che, nella notte italiana, ha fatto fuori il russo Andrey Rublev, numero 8 del mondo. I due sono stati recentemente compagni di doppio nel torneo ATP 500 di Dubai, dove si spinsero fino ai quarti di finale. Domani sera si affronteranno per aggiudicarsi il titolo più importante della loro giovane carriera. Miami Open: un sontuoso Hurcacz non lascia scampo a Rublev Hubert Hurcacz ci ha preso gusto. Stanotte, dopo Shapovalov, Raonic e Tsitsipas, ha estromesso dal ...

