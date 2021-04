Meteo Estate 2021 se la premessa fosse il CALDO RECORD in Aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Assaggio d’Estate? Ma sì, dopotutto siamo appena ad Aprile… Ovviamente stiamo sdrammatizzando uno scenario Meteo climatico assolutamente folle, fuori da ogni logica. Non ci abitueremo mai a certi eccessi, c’è poco da fare. Non è assolutamente normale ciò che sta accadendo: oltre 30°C in alcune zone d’Europa, qui da noi ci siamo andati vicini e stiamo vivendo giornate che poco o nulla hanno da invidiare al mese di giugno. Ma ora si cambia musica, a breve tornerà l’Inverno a ricordarci che marzo e Aprile sono due mesi biricchini. Se queste sono le premesse di quel che potrebbe accadere nei prossimi mesi… Provate a immaginare se l’ondata di CALDO che stiamo vivendo fosse arrivata a giugno. I 40°C, probabilmente, sarebbero stati assicurati. Ci siamo salvati per il semplice fatto che ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Assaggio d’? Ma sì, dopotutto siamo appena ad… Ovviamente stiamo sdrammatizzando uno scenarioclimatico assolutamente folle, fuori da ogni logica. Non ci abitueremo mai a certi eccessi, c’è poco da fare. Non è assolutamente normale ciò che sta accadendo: oltre 30°C in alcune zone d’Europa, qui da noi ci siamo andati vicini e stiamo vivendo giornate che poco o nulla hanno da invidiare al mese di giugno. Ma ora si cambia musica, a breve tornerà l’Inverno a ricordarci che marzo esono due mesi biricchini. Se queste sono le premesse di quel che potrebbe accadere nei prossimi mesi… Provate a immaginare se l’ondata diche stiamo vivendoarrivata a giugno. I 40°C, probabilmente, sarebbero stati assicurati. Ci siamo salvati per il semplice fatto che ...

