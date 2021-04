Messa di Pasqua 2021, in chiesa con l’autocertificazione (Di sabato 3 aprile 2021) Italia zona rossa per Pasqua, a Messa con l’autocertificazione. In base ai divieti e alle regole previste per limitare la circolazione del Coronavirus, i fedeli che prenderanno parte alle Veglie Pasquali e alla celebrazione della domenica di Pasqua dovranno ricordare di portare l’autocertificazione. In chiesa, rigorosamente vicino a casa. Le Veglie poi, nel rispetto del coprifuoco che scatterà alle 22, verranno anticipate. Lunedì, in occasione del Regina Coeli, il Pontefice guiderà la preghiera dalla Biblioteca Apostolica. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 3 aprile 2021) Italia zona rossa per, acon. In base ai divieti e alle regole previste per limitare la circolazione del Coronavirus, i fedeli che prenderanno parte alle Veglieli e alla celebrazione della domenica didovranno ricordare di portare. In, rigorosamente vicino a casa. Le Veglie poi, nel rispetto del coprifuoco che scatterà alle 22, verranno anticipate. Lunedì, in occasione del Regina Coeli, il Pontefice guiderà la preghiera dalla Biblioteca Apostolica. L'articolo proviene da Italia Sera.

