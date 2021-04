LIVE Sinner-Bautista 5-7 | 6-4 | 6-4 in DIRETTA | l’azzurro è 6° nella Race! “Io un pelapatate | non ancora un cuoco”

(Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJANNIK: “SONOUN, NON UN” QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINORA IN CARRIERA JANNIK? JANNIKSESTORACE 2021 VERSO LE ATP FINALS DI TORINO LA NUOVA CLASSIFICA DI JANNIKE LE PROIEZIONI-HURKACZ, FINALE MASTERS1000 MIAMI: PROGRAMMA, ORARIO, TV, STREAMING SARA’ HUBERT HURKACZ L’AVVERSARIO DI JANNIKIN FINALE JANNIK: “HURKACZ IL MIO MIGLIORE AMICO NEL CIRCUITO. MA IN FINALE NON CI SARA’ AMICIZIA” HURKACZ: “I RISULTATI DISONO FRUTTO DEL LAVORO” QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKSE VINCE IL MASTERS1000 DI ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL(21) JANNIK- (7) ROBERTO BAUTISTA AGUT 5 - 7 6 - 4 6 - 4, Grandstand Semifinale Atp Masters 1000 Miami 2021 (cemento) 21.39 - GAME, SET AND MATCH(6 - ...... mentre Eurosport vi offrirà la diretta scrittatestuale dell incontro su sito e app. ATP, Miamibatte Bublik e va in semifinale: gli highlights 5 ORE FA- Bautista, un solo ...21.42 Jannik Sinner conquista a 19 anni la prima finale in un Masters1000 della carriera! LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK SINNER. JANNIK SINNER: “QUESTA VITTORIA VALE TANTO PER ME”. QUANTI SOLDI H ...Sinner ha superato in semifinale a Miami lo spagnolo Roberto ... Sul nostro sito potrete seguire la cronaca testaule live in diretta. Previsioni meteo Miami 4 aprile 2021 Cielo parzialmente nuvoloso ...