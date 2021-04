LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Paltrinieri e Quadarella vincono i 1500 sl (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08: 15’57?03 per Quadarella che ottiene il crono sub-16? di cui aveva parlato Minotti. Sotto i 16? anche il crono di Caramignoli (15’59?13). Bella prova di quest’ultima. Le due atlete, già qualificate per Tokyo, concludono in maniera positiva questa prova. 18.00: Agli 800 metri Quadarella tocca con il crono di 8’26?20, con Caramignoli a quasi 2? dalla leader. 17.54: Ai 400 metri di questo 1500 sl femminili Quadarella passa con il crono di 4’12?02 con 97 centesimi di vantaggio su Caramignoli. L’obiettivo della romana sarà quello di ottenere un crono al di sotto dei 16?. 17.52: Di seguito l’ordine delle partenti dei 1500 stile libero femminili: 1 ITA SANTONI Veronica CC Aniene 1998 16’31.91 2 ITA BRIDI Arianna Esercito – RN ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.08: 15’57?03 perche ottiene il crono sub-16? di cui aveva parlato Minotti. Sotto i 16? anche il crono di Caramignoli (15’59?13). Bella prova di quest’ultima. Le due atlete, già qualificate per Tokyo, concludono in maniera positiva questa prova. 18.00: Agli 800 metritocca con il crono di 8’26?20, con Caramignoli a quasi 2? dalla leader. 17.54: Ai 400 metri di questosl femminilipassa con il crono di 4’12?02 con 97 centesimi di vantaggio su Caramignoli. L’obiettivo della romana sarà quello di ottenere un crono al di sotto dei 16?. 17.52: Di seguito l’ordine delle partenti deistile libero femminili: 1 ITA SANTONI Veronica CC Aniene 1998 16’31.91 2 ITA BRIDI Arianna Esercito – RN ...

