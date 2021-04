Live Napoli-Crotone 3-1 | Mertens centra in pieno la traversa

(Di sabato 3 aprile 2021) Riparte la corsa Champions per gli azzurri di Gattuso. Una vigilia per ilcaratterizzata dall'attesa per l'esito dei tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti ieri mattina...

Advertising

titty_napoli : RT @calciomercatoit: ?? 44' GOL #Udinese! Accorcia subito le distanze #Pereyra! ???? #SerieATIM LIVE! #AtalantaUdinese 2-1 #SassuoloRoma 0-… - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliCrotone 3-1, finisce il primo tempo - alessio_morra : Dopo #Insigne e #Osimhen, e il solito #Simy, segna su punizione pure #Mertens per il #Napoli. - MondoNapoli : LIVE - Napoli-Crotone, punizione fantastica di Mertens: 3-1 per gli azzurri - - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliCrotone 3-1, punizione vincente di #Mertens! -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

... MARESCA Assistenti: CARBONE - VECCHI IV: FOURNEAU VAR: BANTI AVAR: TEGONI LAZIO - SPEZIA Arbitro: GIUA Assistenti: CECCONI - SCARPA IV: GHERSINI VAR: GUIDA AVAR: LIBERTI- CROTONE Arbitro: DI ...- CROTONE 3 - 119' Insigne (N), 22' Osimhen (N), 25' Simy (C), 34' Mertens (N)(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, ...22' GOOOL NAPOLI: gran palla di Fabian Ruiz per Insigne che mette al centro e Osimhen da due passi insacca! 19' GOOOL NAPOLI: cross basso di Di Lorenzo e Insigne va al tiro, conclusione deviata che va ...SEGUI LA DIRETTA DI NAPOLI-CROTONE L’Atalanta per continuare ad inseguire la Champions League, blindando il quarto posto, l’Udinese per raggiungere quanto prima la salvezza. SEGUI LA DIRETTA DI ...