LIVE MotoGP | GP Doha in DIRETTA | segnali di ripresa per Valentino Rossi FP4 e qualifiche dalle 18 20

Leggi su oasport

(Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMOTO2 –MOTO3 LA CRONACA DELLE FP3 DI15.13 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 18.20 per le FP4 e le! A più tardi, un saluto sportivo. 15.10 La Ducati ha pressoché disertato in blocco questa sessione di prove: la scuderia di Borgo Panigale punterà tutto su FP4 e. 15.09 E’ stata una sessione decisamente interlocutoria e poco indicativa, con la pista che ha consentito tempi di 3 secondi più lenti rispetto a ieri.ha mostrato qualche piccolo passo in avanti, ma è presto per giudicare. Ne sapremo di più durante le FP3, quando i ...