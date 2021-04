LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 27-24, Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo ricuce lo svantaggio nel secondo quarto (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-26 GAMBLE! Il 45 riceve da Belinelli, segna, e subisce il fallo di Burnell, potenziale gioco da 3. 27-24 TRIPLA DI SPISSU! Il match si è acceso. 24-24 HUNTER DA TRE! Parità con 6’58” da giocare prima dell’intervallo lungo. 24-21 Gamble dal pitturato. Dopo una lunga pausa forzata si riprende a giocare. Gioco fermo con gli arbitri al monitor per un problema con il cronometro. Blocco irregolare di Happ su Teodosic, la Virtus recupera il possesso. 24-19 2/2 Teodosic, 8’07” sul cronometro del secondo quarto, 2-0 i falli. Fallo di Happ che manda Teodosic in lunetta. 24-17 Happ lavora bene in post basso e sblocca lo score del Banco di Sardegna nel secondo quarto. 22-17 Penetrazione di Teodosic che chiude con un comodo layup, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-26 GAMBLE! Il 45 riceve da Belinelli, segna, e subisce il fallo di Burnell, potenziale gioco da 3. 27-24 TRIPLA DI SPISSU! Il match si è acceso. 24-24 HUNTER DA TRE! Parità con 6’58” da giocare prima dell’intervallo lungo. 24-21 Gamble dal pitturato. Dopo una lunga pausa forzata si riprende a giocare. Gioco fermo con gli arbitri al monitor per un problema con il cronometro. Blocco irregolare di Happ su Teodosic, larecupera il possesso. 24-19 2/2 Teodosic, 8’07” sul cronometro del, 2-0 i falli. Fallo di Happ che manda Teodosic in lunetta. 24-17 Happ lavora bene in post basso e sblocca lo score del Banco di Sardegna nel. 22-17 Penetrazione di Teodosic che chiude con un comodo layup, ...

infoitsport : LIVE Bamberg-Dinamo Sassari 37-48, Champions League basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo - infoitsport : LIVE Bamberg-Dinamo Sassari 92-86, Champions League basket in DIRETTA: il Banco di Sardegna saluta definitivamente… - zazoomblog : LIVE Bamberg-Dinamo Sassari 92-86 Champions League basket in DIRETTA: il Banco di Sardegna saluta definitivamente l… - zazoomblog : LIVE Bamberg-Dinamo Sassari 71-76 Champions League basket in DIRETTA: +5 Banco di Sardegna quando restano cinque mi… - zazoomblog : LIVE Bamberg-Dinamo Sassari 37-48 Champions League basket in DIRETTA: +11 in favore del Banco a fine primo tempo -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dinamo LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 0-0, Serie A basket in DIRETTA: inizia il match del PalaSerradimigni! OA Sport DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming Rai: dolci ricordi per Pozzecco Diretta Sassari Virtus Bologna streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1.

Dinamo Mosca - FC Ufa Campionato russo – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Calcio tra Dinamo Mosca e FC Ufa. La partita è in programma il 3 aprile 2021 alle 18:00. La nostra diretta ti offre aggiornamenti minuto per ...

Diretta Sassari Virtus Bologna streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1.Campionato russo – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Calcio tra Dinamo Mosca e FC Ufa. La partita è in programma il 3 aprile 2021 alle 18:00. La nostra diretta ti offre aggiornamenti minuto per ...