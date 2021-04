La VAR e i dubbi, Rocchi fa chiarezza a Trigoria (Di sabato 3 aprile 2021) Nella giornata di ieri è avvenuto qualcosa di molto importante per il calcio italiano. Infatti la società AS Roma ha richiesto un intervento da parte della Federazione per spiegare bene la VAR e i dubbi che persistono alla squadra. Così è avvenuto a Trigoria un incontro molto importante a cui hanno partecipato alcuni giocatori della squadra per cercare di capire come funziona questa importante tecnologia. CHE COS’E LA VAR? Per chi non lo sapesse la VAR è una tecnologia molto importante inserita da alcuni anni nel calcio per aiutare l’arbitro a correggere eventuali episodi sbagliati durante una partita o per aiutarlo per prendere la decisione corretta. Infatti nel calcio, vengono detti Video-Assistant Referee e Assistant Video-Assistant Referee, in italiano traducibili come “arbitro di video-assistenza” e “assistente arbitrale di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Nella giornata di ieri è avvenuto qualcosa di molto importante per il calcio italiano. Infatti la società AS Roma ha richiesto un intervento da parte della Federazione per spiegare bene la VAR e iche persistono alla squadra. Così è avvenuto aun incontro molto importante a cui hanno partecipato alcuni giocatori della squadra per cercare di capire come funziona questa importante tecnologia. CHE COS’E LA VAR? Per chi non lo sapesse la VAR è una tecnologia molto importante inserita da alcuni anni nel calcio per aiutare l’arbitro a correggere eventuali episodi sbagliati durante una partita o per aiutarlo per prendere la decisione corretta. Infatti nel calcio, vengono detti Video-Assistant Referee e Assistant Video-Assistant Referee, in italiano traducibili come “arbitro di video-assistenza” e “assistente arbitrale di ...

