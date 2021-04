IVS acquista DAI 24 e rafforza la sua presenza in Liguria

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 aprile 2021) La società controllata IVS Italia del IVS Group, con sede a Seriate, giovedì 1° aprile ha finalizzato l’acquisto del 70% del capitale sociale della IVS H24 Srl, società costituita da DAI 24 Srl a mezzo conferimento del ramo esercitante l’attività di vending H24. IVS (International Vending Services) Group opera da anni nel settore del foodservice, in particolare nel mercato dei distributori automatici di bevande e snack, dove è tra i principali protagonisti in Italia e secondo operatore in Europa. Fondata nel 1972, con un parco di oltre 185mila distributori che erogano più di 800 milioni di consumazioni l’anno, serve clienti privati (grandi e piccole imprese), enti pubblici e luoghi di transito passeggeri e di viaggio. DAI 24 Srl e ora IVS H24 Srl opera nella zona di Genova con una rete di 11 negozi automatici e un fatturato a regime normale di oltre un milioni di euro. Grazie a ...