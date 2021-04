Inter, Conte: 'Lo scudetto? Lo vediamo più vicino' (Di sabato 3 aprile 2021) BOLOGNA - L'Inter di Antonio Conte vince 1 - 0 a Bologna, ottiene il nono successo consecutivo in campionato e tenta lo strappo decisivo per lo scudetto. I nerazzurri, da stasera, hanno 8 punti di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) BOLOGNA - L'di Antoniovince 1 - 0 a Bologna, ottiene il nono successo consecutivo in campionato e tenta lo strappo decisivo per lo. I nerazzurri, da stasera, hanno 8 punti di ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Di nuovo in campo: ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #BolognaInter! ????… - pisto_gol : Nelle ultime 15giornate l’Inter ha raccolto 38 punti in 14 partite,l’Atalanta 36, Napoli e Juventus 32, Lazio 31. C… - Inter : LIVE! Segui la conferenza di Antonio Conte in vista di #BolognaInter - buccinoalex : @stevevicrn @AceccKramer Ma lascia stare le patenti ??????, si discute tranquillamente, io dico solo affermare che Con… - MoneyDp7 : RT @marifcinter: Conte: 'Si è creato grandissimo rispetto tra noi. Tra lo staff e i calciatori c'è simbiosi, diamo tutto per l'Inter. Noi d… -