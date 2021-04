In vendita la villa ottocentesca di Alberto Sordi: ecco quanto vale (Di sabato 3 aprile 2021) La villa era appartenuta in precedenza al pittore Vittorio Matteo Corcos ed era poi passata di mano al mitico Albertone. La storica villa ottocentesca appartenuta ad Alberto Sordi è in vendita! Il prezzo? Da capogiro! Si parla infatti di un prezzo di partenza per l’acquisto di 6 milioni. La villa era appartenuta precedentemente al grande pittore italiano Vittorio Matteo Corcos. La villa fu acquistata nel lontano 1962 da Alberto Sordi nei pressi di Castiglioncello, vicino a delle antichissime rovine Etrusche. Per la sua tranquillità e la calma che trasmetteva, la villa era stata rinominata da Sordi “la villa delle vacanze ... Leggi su kronic (Di sabato 3 aprile 2021) Laera appartenuta in precedenza al pittore Vittorio Matteo Corcos ed era poi passata di mano al miticone. La storicaappartenuta adè in! Il prezzo? Da capogiro! Si parla infatti di un prezzo di partenza per l’acquisto di 6 milioni. Laera appartenuta precedentemente al grande pittore italiano Vittorio Matteo Corcos. Lafu acquistata nel lontano 1962 danei pressi di Castiglioncello, vicino a delle antichissime rovine Etrusche. Per la sua tranquillità e la calma che trasmetteva, laera stata rinominata da“ladelle vacanze ...

