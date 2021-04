guarin nei guai! l' ex centrocampista dell' inter | sotto effetto di droga e alcool | ha aggredito i

(Di sabato 3 aprile 2021) Da corriereosport.it fredyL'exFredytorna a far parlare di sè ma non per le sue gesta all'no del rettangolo da gioco. Ilcolombiano, in forza ai Milionarios, ...

Ultime Notizie dalla rete : guarin nei

Da corrieredellosport.it fredyL'ex Inter Fredytorna a far parlare di sè ma non per le sue gesta all'interno del rettangolo da gioco. Il centrocampista colombiano, in forza ai Milionarios, si è reso protagonista di ...Fredyguai. L'ex centrocampista dell', ora giocatore dei Millonarios in Colombia, è stato arrestato ieri sera dopo una in famiglia nella quale avrebbe aggredito i genitori. Nel video girato ...Fredy Guarin fermato dopo l'aggressione ai genitori che hanno chiamato la polizia. Si è opposto al ricovero in ospedale ...