“Frontiere” su Rai3 racconta la storia di Luca Attanasio | l’ambasciatore di Limbiate ucciso in Congo

Oggi, sabato 3 aprile, alle 16,30 su Rai3, la trasmissione "Frontiere" sarà dedicata alla vicenda di Luca Attanasio, di Limbiate, ambasciatore italiano in Congo ucciso lo scorso 22 febbraio. Tra le testimonianze, anche quella del padre di Luca, Salvatore Attanasio. "Sotto il cielo del Congo" è il titolo della puntata di "Frontiere", in onda sabato

