Follia di Theo | Quagliarella colpisce Pari di Hauge | palo di Kessie | 1-1 Milan contro la Samp in 10

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 aprile 2021) Un punto in rimonta per ilgrazie al gol nel finale diunain dieci per circa mezz’ora. Il primo tempo è stato molto equilibrato, con laautorevole per almeno 25 minuti e con Donnarumma due volte protagonista, prima su Gabbiadini e poi su un colpo di testa di Thorsby. Ilha fatto molta fatica a creare occasione, grazie anche alla buona organizzazione difensiva della squadra di Ranieri. La svolta al 12’ del secondo tempo:diHernandez che perde un sanguinoso pallone in uscita, favorendoche con un pallonetto scavalca Donnarumma. Un grave errore quello che mette la partita in salita. Sette minuti dopo un’altra, stavolta di Adrien Silva che, già ammonito, ...