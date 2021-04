Disturbi alimentari in aumento in tempo di pandemia | ecco cosa si può fare

(Di sabato 3 aprile 2021) Il prolungato distanziamento sociale non sta aumentando solo il senso di solitudine, frustrazione e tristezza di ciascuno di noi, ma sta contribuendo a esacerbare i disturbi alimentari, trascinando sempre più persone – uomini e donne – nel baratro di anoressia nervosa, bulimia e/o binge eating. Basti dire che nel lasso di tempo compreso tra marzo 2020, debutto ufficiale del lockdown in Italia, a fine dicembre dello stesso anno, il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele Turro ha raddoppiato le prime visite per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. Sempre secondo le indagini condotte dal Centro, sono ben il 30% in più i ragazzi che hanno sviluppato questo tipo di patologie durante l’ultimo, complicatissimo anno.

alexbarbera : L’altra faccia della pandemia di bambini e ragazzi: tentativi di suicidio, atti di autolesionismo, disturbi aliment… - im_beaaa : @nakist91 Si mette prima di video o tweet che riguardano argomenti che magari possono disturbare qualcuno, come aut… - gael99 : RT @valy_s: Sono gli ADOLESCENTI quelli più colpiti,non dal #COVID19 ma dai #lockdown,chiusura di scuole,socialità,sport. Un nuovo,ennesimo… - AriannaEnea : RT @valy_s: Sono gli ADOLESCENTI quelli più colpiti,non dal #COVID19 ma dai #lockdown,chiusura di scuole,socialità,sport. Un nuovo,ennesimo… - STUPIDVMERY : tw// disturbi alimentari - - - - - - - ho bisogno di azzerare -

Ultime Notizie dalla rete : Disturbi alimentari

Diocesi di MIlano

Lovato ha parlato in più occasioni e con franchezza, dei suoi problemi di tossicodipendenza e alcool e dei suoi. Nelle ultime settimane Demi Lovato è tornata a parlare del suo ...... l'unico servizio pubblico del genere in Italia, dichiara nell'ultimo anno un aumento del 30 per cento dei"A causa della pandemia la persona con autismo si è trovata catapultata in un mondo in cui sono cambiate le modalità interattive - spiega Sara Isoli, docente di logopedia all'Università di Verona e Pa ...Chiusure continue e confinamenti hanno messo a dura prova ragazze e ragazzi, oggi alle prese con un aumento del disagio psicologico e un diffuso senso di demotivazione. Leggi ...