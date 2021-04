Daniela, la moglie del campione del mondo Marco Materazzi che “vive in incognito”: Ecco chi è (Di sabato 3 aprile 2021) Marco Materazzi si è sposato con una donna che si chiama Daniela Brughini. Ma chi è quest’ultima? Andiamo a scoprirlo Marco Materazzi (Instagram)Una delle icone fondamentali del campionato del mondo di calcio vinto dall’Italia nel 2006 è Marco Materazzi. Indimenticabile il suo goal nella finale disputata a Berlino contro la Francia, che ha permesso agli azzurri di pareggiare il momentaneo vantaggio firmato da Zidane. Proprio insieme a quest’ultimo si è reso protagonista di uno degli episodi più simbolici di quell’avventura. Stiamo parlando naturalmente della famosissima testata che il francese ha rifilato al difensore italiano, venendo così espulso dal terreno di gioco subito dopo. Marco nel corso della sua carriera ha ... Leggi su kronic (Di sabato 3 aprile 2021)si è sposato con una donna che si chiamaBrughini. Ma chi è quest’ultima? Andiamo a scoprirlo(Instagram)Una delle icone fondamentali del campionato deldi calcio vinto dall’Italia nel 2006 è. Indimenticabile il suo goal nella finale disputata a Berlino contro la Francia, che ha permesso agli azzurri di pareggiare il momentaneo vantaggio firmato da Zidane. Proprio insieme a quest’ultimo si è reso protagonista di uno degli episodi più simbolici di quell’avventura. Stiamo parlando naturalmente della famosissima testata che il francese ha rifilato al difensore italiano, venendo così espulso dal terreno di gioco subito dopo.nel corso della sua carriera ha ...

Advertising

Fica_Daniela_ : RT @rutaecocaina: non lei che odia l’ex di sua moglie ??????? - Fica_Daniela_ : RT @goddessrafferty: ecosessuale io so de cuore io per e per tua moglie mi ammazzo - viperlando : la isohardi che scappa dall’isola dopo l’eliminazione di sua moglie daniela - Fica_Daniela_ : RT @egocentri_ca: ho appena visto la isohard in esaurimento nervoso mentre attaccavano sua moglie portatemi i sali - Fica_Daniela_ : @chapmns Solo lei può far star zitta sua moglie -