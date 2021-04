Crotone, Messias: «Oggi dobbiamo dare tutto e sputare sangue sul campo» (Di sabato 3 aprile 2021) Junior Messias ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: le parole del giocatore del Crotone Junior Messias ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: le parole del giocatore del Crotone. «Oggi dobbiamo dare tutto e sputare il sangue sul campo. Mancano 10 partite e dobbiamo partire da Oggi, il gruppo è stato molto compatto e ci siamo accorti che dovevamo fare qualcosa in più per arrivare al risultato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Juniorha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: le parole del giocatore delJuniorha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: le parole del giocatore del. «ilsul. Mancano 10 partite epartire da, il gruppo è stato molto compatto e ci siamo accorti che dovevamo fare qualcosa in più per arrivare al risultato». Leggi su Calcionews24.com

