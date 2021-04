Chi è Hubert Hurkacz, amico e compagno di doppio di Jannik Sinner (Di sabato 3 aprile 2021) Sarà Hubert Hurkacz l’avversario nella finale del Masters 1000 di Miami di Jannik Sinner. Il polacco ha avuto la capacità di eliminare Andrey Rublev con una partita sontuosa chiuse sul 6-3 6-4. Il tennista numero 37 del mondo andrà a giocarsi la sua terza finale in carriera nel circuito ATP, di certo la più prestigiosa. L’azzurro che ha destato un’ottima impressione per gran parte del torneo, dovrà esprimersi al massimo per affrontare e battere Hurkacz. Quest’ultimo è un giocatore solido, quadrato, capace di fare al meglio molte cose. Il 19enne nativo di San Candido dovrà fare attenzione alle variazioni di gioco del polacco e alla sua capacità di prendere la rete. Il virtuale numero 25 del ranking ATP se trova il ritmo giusto è capace di fare molto male anche da fondo campo. Un giocatore completo che ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Saràl’avversario nella finale del Masters 1000 di Miami di. Il polacco ha avuto la capacità di eliminare Andrey Rublev con una partita sontuosa chiuse sul 6-3 6-4. Il tennista numero 37 del mondo andrà a giocarsi la sua terza finale in carriera nel circuito ATP, di certo la più prestigiosa. L’azzurro che ha destato un’ottima impressione per gran parte del torneo, dovrà esprimersi al massimo per affrontare e battere. Quest’ultimo è un giocatore solido, quadrato, capace di fare al meglio molte cose. Il 19enne nativo di San Candido dovrà fare attenzione alle variazioni di gioco del polacco e alla sua capacità di prendere la rete. Il virtuale numero 25 del ranking ATP se trova il ritmo giusto è capace di fare molto male anche da fondo campo. Un giocatore completo che ...

Advertising

Saverio_FSG : @mctaetaeb ti cito quello che Hubert ha detto a Gasly: PROVE THEM WRONG. Voi non dite a me cosa devo essere. IO dico chi devo essere. -