CASERTANA-PALERMO | ODJER E SANTANA DAL 1? | LE FORMAZIONI UFFICIALI

(Di sabato 3 aprile 2021) Tutto pronto per.Queste ledella gara valida per la 34a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 13.00 allo Stadio "Alberto Pinto".: 22 Avella; 17 Hadziosmanovic, 14 Ciriello, 13 Carillo (C.), 31 Del Grosso; 21 Varesanovic, 16 Matese; 33 Longo, 29 Pacilli, 25 Cuppone; 11 Rosso.Allenatore: GuidiA disposizione: 1 Dekic, 12 Zivkovic, 5 Buschiazzo, 8 Izzillo, 15 De Vivo, 19 Pinho, 28 De Lucia, 30 Polito, 32 Rillo.: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 5 Palazzi, 24 Somma; 29 Almici, 19, 27 Luperini, 14 Valente; 11(C.), 7 Floriano; 17 Lucca.Allenatore: Filippi.A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 13 Lancini, 15 Marconi, 16 Peretti, 20 ...

DIRETTA: I TESTA A TESTA C'è un solo precedente per la diretta diche corrisponde alla gara d'andata giocata in questo campionato. C'è dunque grande attesa da parte del ...Il programma si aprirà dunque alle ore 12.30 con, seguita alle ore 15.00 dalla gran parte degli incontri di questo gruppo, cioè Catania Viterbese, Potenza Juve Stabia, Teramo Turris,...Torna il campionato, torna Diretta Stadio con Casertana-Palermo. Non hai nessun abbonamento tv? Nessun problema: dalle 12:30 con noi.Per chi volesse scommettere su Casertana-Palermo, match che apre la 34° giornata di campionato, ed osservasse le quote dei bookmakers, capirebbe forse la posta in palio per le due squadre. E non solo ...