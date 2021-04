Calcio | Domizzi nuovo allenatore Pordenone

(Di sabato 3 aprile 2021) E' Maurizioildel. Lo ha annunciato la società neroverde. Prenderà il posto di Attilio Tesser, esonerato dopo la sconfitta per 4 - 1 a Brescia di ieri. Tesser era ...

Al contempo il Pordenone ha ufficializzato anche il nome del nuovo allenatore : si tratta di Maurizio, promosso dalla formazione Primavera , che sarà coadiuvato da Andrea Toffolo allenatore ...Il Pordenonecomunica di aver sollevato Attilio Tesser dall'incarico di allenatore della Prima squadra. "... Il nuovo tecnico e Maurizio. Il 40enne romano, ex difensore di Sampdoria, ...(ANSA) - PORDENONE, 03 APR - E' Maurizio Domizzi il nuovo allenatore del Pordenone. Lo ha annunciato la società neroverde. Prenderà il posto di Attilio Tesser, esonerato dopo la sconfitta per 4-1 a ...Con un comunicato ufficiale il Pordenone annuncia che Domizzi, ex Napoli, sarà il nuovo allenatore della prima squadra. A seguire la nota ufficiale: “Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la ...