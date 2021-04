Brit Awards 2021: sarà l’edizione di Dua Lipa? (Di sabato 3 aprile 2021) Sarà l’edizione di Dua Lipa o, almeno, è quello che sembra leggendo le nomination dei Brit Awards 2021, la cerimonia che premia il meglio della musica britannica che andrà in scena l’11 maggio dopo lo slittamento deciso per scongiurare l’emergenza. La cantante, che si esibirà live nel corso della serata, guida, infatti, le candidature con ben tre categorie: quella come miglior artista femminile, come migliore canzone (Physical) e come miglior album (Future Nostalgia). La seguono a ruota le emergenti Arlo Parks e Celeste, anche loro forti di tre nomination come miglior artista femminile, miglior artista emergente e miglior album, rispettivamente Collapsed in Sunbeams e Not Your Muse. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 aprile 2021) Sarà l’edizione di Dua Lipa o, almeno, è quello che sembra leggendo le nomination dei Brit Awards 2021, la cerimonia che premia il meglio della musica britannica che andrà in scena l’11 maggio dopo lo slittamento deciso per scongiurare l’emergenza. La cantante, che si esibirà live nel corso della serata, guida, infatti, le candidature con ben tre categorie: quella come miglior artista femminile, come migliore canzone (Physical) e come miglior album (Future Nostalgia). La seguono a ruota le emergenti Arlo Parks e Celeste, anche loro forti di tre nomination come miglior artista femminile, miglior artista emergente e miglior album, rispettivamente Collapsed in Sunbeams e Not Your Muse.

