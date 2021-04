Atitech | un hangar di Capodichino sarà il centro vaccinale più grande del Sud

(Di sabato 3 aprile 2021), Gianni Lettieri: “Dovere civico. E’ il momento di restare uniti e pensare alla collettività”. Entro fine meseoperativo a, in uno deglimesso gratuitamente a disposizione da, il piùdel Mezzogiorno d’Italia. “Prosegue la nostra attività di supporto per combattere l’emergenza sanitaria e tornare quanto prima alla

Ultime Notizie dalla rete : Atitech hangar

Il centro sarà localizzato in uno deglimesso gratuitamente a disposizione dall'azienza. ' Prosegue la nostra attività di supporto per combattere l'emergenza sanitaria e tornare quanto ...Entro fine mese sarà operativo a Capodichino, in uno deglimesso gratuitamente a disposizione da, il più grande centro vaccinale del Mezzogiorno d'Italia. 'Prosegue la nostra attività di supporto per combattere l'emergenza sanitaria e tornare ...“Entro fine mese sarà operativo a Capodichino, in uno degli hangar messo gratuitamente a disposizione da Atitech, il più grande centro vaccinale del Mezzogiorno d’Italia”. Ad annunciarlo è il ...Napoli – L’Italia dopo aver fatto fronte ai rallentamenti delle vaccinazioni, che hanno coinvolto tutta l’Europa, è adesso impegnata nella ripresa della campagna vaccinale. In Campania, precisamente ...