Alessio Boni, il racconto tragico: “Ho visto dal vivo due suicidi” (Di sabato 3 aprile 2021) Alessio Boni, il celebre attore italiano, ha raccontato il suo nuovo progetto a Verissimo: tutte le curiosità sul libro Mordere la nebbia Alessio Boni è stato protagonista in numerose pellicole e lavori cinematografici durante la sua lunga carriera. Lo stesso celebre attore italiano è tornato a parlare ai microfoni di Verissimo illustrando anche il suo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 3 aprile 2021), il celebre attore italiano, ha raccontato il suo nuovo progetto a Verissimo: tutte le curiosità sul libro Mordere la nebbiaè stato protagonista in numerose pellicole e lavori cinematografici durante la sua lunga carriera. Lo stesso celebre attore italiano è tornato a parlare ai microfoni di Verissimo illustrando anche il suo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RaffaellaGizzi : RT @lauracivitelli: Comunque @stefyorlando sentiti libera di fare più spesso live con Alessio, Max e tutti i tuoi amici boni ?? #tzvip #so… - lauracivitelli : Comunque @stefyorlando sentiti libera di fare più spesso live con Alessio, Max e tutti i tuoi amici boni ?? #tzvip #sovip - MrsHannigram : Alessio Boni per me resterai sempre Heathcliff e Marco Oberon #verissimo - VedutoD : Da questo thriller il film Non sono un assassino di Andrea Zaccariello Con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoar… - AgoCannella : @enrick81 @MikyS03 @misterf_tweets @Tvottiano @tw_fyvry @famigliasimpson @napoliforever89 @MiChiamoFranco @OltreTv… -